WikiLeaks’ten yeni belge: CIA, ‘hack’ saldırılarını Rusya, İran ve Çin’e ‘mal etmiş’

Gizli belgeleri ifşa etmesiyle bilinen WikiLeaks’in yeni yayınladığı dokümana göre CIA, düzenlediği ‘hack’ saldırılarını Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore ‘yapmış gibi’ görünmesini sağlıyor.

WikiLeaks’in yayınladığı belgelerde CIA’in kullandığı ‘Marble’ adlı yazılımla ilgili bilgiler açığa çıktı. Yazılım, virüsleri ve ‘hack’ saldırıları gizlerken içeriğinde Çince, Rusça, Korece, Arapça ve Farsça kod test örnekleri bulunduruyor. Yapılan hack saldırıları böylece Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore tarafından yapıldığı görüntüsü verilebiliyor.

ABD’deki başkanlık seçimleri ve Orta Doğu’daki örgütlere silah satılması gibi faaliyetlerle ilgili olarak da yürütülen hukuksal süreçlerin, bu sayede yanlış yönlendirildiği öne sürülüyor.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, yayınlanan belgelerin şimdiye kadarki en detaylı ABD casusluk dosyaları olduğunu söyledi. Assange, Ekvator’un Londra Büyükelçiliği’nde uzun bir süredir ‘sığınmacı’ olarak kalıyor.