WhatsApp’tan yeni uygulama: AB ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Facebook’un sahibi olduğu uygulama, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni kullanım koşullarını onaylamasını istediğinde, kullanıcıdan 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamasını talep edecek.

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Şu an WhatsApp’ın AB ülkelerindeki kullanım yaşı 13, ancak şirket AB’nin yeni veri mahremiyeti kurallarını gelecek ay uygulamaya koymasından önce kendi kullanım koşullarını değıiştirdi.

AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) 25 Mayıs’ta uygulamaya girecek ve insanlar şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl kullanabileceği konusunda çok daha fazla denetim sahibi olacak. İstedikleri takdirde bilgilerinin silinmesini isteme hakkı da verilecek.

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Yeni kurallarda çocukların kişisel verilerinin pazarlama ya da kullanıcı hesabı açmak için toplanmasını önlemeye yönelik düzenlemeler de var.

Uygulama, dünyanın geri kalanındaki yaş sınırını 13 olarak tutmayı planlıyor.

Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter gibi çoğu sosyal medya uygulaması 13 yaş ve altına yasak.

13 yaş sınırı ABD’deki Çocukların İnternetteki Mahremiyetini Koruma Yasası’nın küçüklerin kişisel bilgilerinin toplanmasının yasaklanması nedeniyle konulmuştu.