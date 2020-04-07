Whatsapp’tan özellikle aile gruplarını ‘rahatlatacak’ uygulama: Mesaj iletimi sınırlandırıldı

Whatsapp uygulaması corona virüsüyle ilgli yanlış ve zaman zaman insan sağlığını tehlikeye atabilen bilgilerin yayılmasını yavaşlatmak için yeni bir önlem aldı.

Corona virüsü nedeniyle evlere kapananların imdadına yetişen sohbet uygulaması Whatsapp aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmanın ideal yollarından biri olarak hiç olmadığı kadar hayatımızda.

Reklam

İki milyarın üzerinde kullanıcısı olan uygulama hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte corona virüsüyle ilgili yanlış bilgilerin denetimsiz şekilde kolayca yayıldığı bir ortam. Aile ve arkadaş gruplarında komşunun hastanede çalışan bir tanıdığından ya da arkadaşın kamuda çalışan eniştesinden- örnekler çoğaltılabilir- geldiği iddia edilen herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan bilgiler iletiliyor. Corona virüsü yok ettiğini iddia eden bitkisel reçeteler ya da virüsün yayılma yoluyla yanıltıcı bilgiler zaman zaman insan sağlığını tehdit eden boyutlara varabiliyor.

Başında iki ok olan mesaj, gönderen tarafından yazılmadığı, başka birinden gelen mesajın iletildiği anlamına geliyor. Yanlış bilgilerin bu yolla yayılmasını önlemek amaçıyla Whatsapp uygulaması mesaj iletmeye sınırlama getirdi. Böylelikle bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek.

Salgının başından bu yana iletilen mesaj sayısında büyük artış yaşandığını belirten Whatsapp yeni sınırlamanın süresiz bir uygulama olacağını duyurdu.

Reklam

Uygulama geçen yıl da 20 olan tek seferde bir mesajı iletme sayısını beşe indirimiş ve böylelikle mesaj iletiminde yüzde 25 azalma sağlamıştı.