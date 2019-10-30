WhatsApp’tan İsrail şirketi NSO’ya dava: Telefonlara casus yazılım yükledi

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi WhatsApp, aralarında diplomat, siyasetçi, gazeteci ve üst düzey kamu yetkililerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişinin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasadışı erişim sağlamasına aracılık ettiği suçlamasıyla İsrailli yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

San Francisco federal mahkemesinde açılan davada WhatsApp, NSO’yu 20’den fazla ülkede istihbarat teşkilatlarının korsan şekilde telefonlara girmesini sağlamakla suçladı.

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Mahkemeye verilen belgelerde sadece Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in adı yer aldı.

‘Hata olamayacak kadar düzenli suistimaller zinciri’

WhatsApp’tan yapılan açıklamada 100 sivil toplum çalışanının hedef alındığı belirtilirken, işlem, ‘hata olamayacak kadar düzenli suistimaller zinciri’ olarak nitelendi.

NSO ise iddiayı reddetti. NSO tarafından yapılan açıklamada, “Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz ve güçlü şekilde mücadele edeceğiz. NSO’nun tek amacı yetkili devlet istihbarat kurumlarına ve kolluk kuvvetlerine terörizm ve büyük suçlarla mücadele imkanı sağlayacak teknolojiyi sağlamaktır” dendi.

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WhatsApp, işlemin görüntülü çağrı sistemi kullanılarak karşı tarafa casus yazılım göndermek suretiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre casus yazılım, NSO’nun müşterilerinin mobil cihazı kullanan kişiyi takip etmesine ve dijital hayatlarını incelemesine olanak sağlıyor. NSO’nun müşterilerinin devletler ve istihbarat kurumları olduğu düşünülüyor.

‘Saldırıların hedefinde şiddet tehdidi almış kişiler var’

Araştırma safhasında WhatsApp’le çalışan Toronto Üniversitesi’nde merkezli sanal güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab, Reuters’a yaptığı açıklamada, hedefte medyatik kişilerin, sanal nefret saldırılarının mağduru tanınmış kadınların ve ‘suikast girişiminde bulunulmuş ya da şiddet tehdidi almış’ kişilerin de bulunduğunu söyledi.