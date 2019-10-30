Diken

Yaramazlara biraz batar!

WhatsApp’tan İsrail şirketi NSO’ya dava: Telefonlara casus yazılım yükledi

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi WhatsApp, aralarında diplomat, siyasetçi, gazeteci ve üst düzey kamu yetkililerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişinin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasadışı erişim sağlamasına aracılık ettiği suçlamasıyla İsrailli yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

San Francisco federal mahkemesinde açılan davada WhatsApp, NSO’yu 20’den fazla ülkede istihbarat teşkilatlarının korsan şekilde telefonlara girmesini sağlamakla suçladı.

Reklam

Mahkemeye verilen belgelerde sadece Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in adı yer aldı.

‘Hata olamayacak kadar düzenli suistimaller zinciri’

WhatsApp’tan yapılan açıklamada 100 sivil toplum çalışanının hedef alındığı belirtilirken, işlem, ‘hata olamayacak kadar düzenli suistimaller zinciri’ olarak nitelendi.

NSO ise iddiayı reddetti. NSO tarafından yapılan açıklamada, “Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz ve güçlü şekilde mücadele edeceğiz. NSO’nun tek amacı yetkili devlet istihbarat kurumlarına ve kolluk kuvvetlerine terörizm ve büyük suçlarla mücadele imkanı sağlayacak teknolojiyi sağlamaktır” dendi.

Reklam

WhatsApp, işlemin görüntülü çağrı sistemi kullanılarak karşı tarafa casus yazılım göndermek suretiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre casus yazılım, NSO’nun müşterilerinin mobil cihazı kullanan kişiyi takip etmesine ve dijital hayatlarını incelemesine olanak sağlıyor. NSO’nun müşterilerinin devletler ve istihbarat kurumları olduğu düşünülüyor.

‘Saldırıların hedefinde şiddet tehdidi almış kişiler var’

Araştırma safhasında WhatsApp’le çalışan Toronto Üniversitesi’nde merkezli sanal güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab, Reuters’a yaptığı açıklamada, hedefte medyatik kişilerin, sanal nefret saldırılarının mağduru tanınmış kadınların ve ‘suikast girişiminde bulunulmuş ya da şiddet tehdidi almış’ kişilerin de bulunduğunu söyledi.

WhatsApp üzerinden telefonlara İsrail yapımı casus yazılım yüklenmiş

9 Soruda WhatsApp: Ne kadar güvenli? Uçtan uca şifreleme ne? Alternatifi var mı?

SON HABERLER

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile Suriye diplomasisinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın (bugün, 30 Ekim) gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...