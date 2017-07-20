Whatsapp’tan canlı yayın açıp babasının fabrikasını yaktı

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için cezaevinden rapor istediğini ve bu rapor doğrultusunda kendilerinin tahliye edilmesini istediklerini söyledi.