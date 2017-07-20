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Whatsapp’tan canlı yayın açıp babasının fabrikasını yaktı

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Denizli’de 24 yaşındaki yaşındaki Tolga Erten, babası Hayri Erten’e ait yatak fabrikasını, Whatsapp’tan canlı yayın eşliğinde yaktı.

Fotoğraf: DHA

Babasıyla arasında sorun olan Erten, iddiaya göre dün saat 22.00 sıralarında tüfekle fabrikaya gitti. Fabrikaya girmeye çalışan gence yan fabrikanın bekçisi müdahale etmek istedi ancak Erten havaya ateş edip bekçiyi uzaklaştırdı.

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Fabrikaya giren Erten, babasını Whatsapp uygulamasından görüntülü olarak aradı ve fabrikayı yakacağını söyledi.

Babası, oğlunu yapmaması konusunda ikna etmeye çalıştı ancak Erten benzin dökerek fabrikayı kundakladı.

Babanın ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, Erten’i yakalayıp gözaltına aldı.

Tamamı yanan fabrikada yaklaşık 3 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenildi.


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