Diken

Yaramazlara biraz batar!

Whatsapp kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığını açıkladı

İnternet üzerinden kullanıcıların mesajlaşmasını sağlayan uygulama Whatspp 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Facebook’un 2014 yılında 19 milyar dolara satın aldığı iletişim devi, haberi blogundan, “Bugün itibariyle WhatsApp’ın dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya destek verdiğini paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadesiyle duyurdu.

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Gizlilik ve güvenlik vurgusu

İnsanları ‘özel olarak birbirine bağladığı’nı belirten WhatsApp güvenlik vurgusu yapmayı ihmal etmedi: “WhatsApp kullanılarak gönderilen her bir özel mesaj koşulsuz olarak uçtan uca şifrelemeyle korunur. Güçlü şifreleme, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan koruyan kırılmaz dijital bir kilit gibi çalışır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve biz dahil başka hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya çağrılarınızı dinleyemez. Özel görüşmeleriniz sizinle kalır.”

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