Whatsapp, gizlilik sözleşmesini mayısa erteledi

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 8 Şubat’ta kimsenin hesabının askıya alınmayacağını ve ‘planlarını Mayıs’a kadar ertelediklerini’ duyurdu.

Fotoğraf: AA

Whatsapp’ın resmi Twitter hesabından gelen açıklama şöyle: “Bize ulaşan herkese teşekkür ederiz. Hala, kullanıcılarla doğrudan iletişim kurarak herhangi bir karışıklığa karşı koymaya çalışıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek ve iş planlarımızı Mayıs ayına kadar erteliyoruz.

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Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamanları olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz.”

Ne olmuştu?

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi koşullarına göre, toplanan veriler Facebook’la paylaşılacak ve bunu kabul etmeyen kullanıcılar, uygulamayı kullanamayacaktı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini güncellemesi üzerine inceleme başlatmış ve birçok kullanıcı başka mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmıştı.