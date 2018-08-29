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Yaramazlara biraz batar!

‘Western kuşağı’nı kaldıran TRT: Eleştirilere hak verdik, Türk filmi yayınlayacağız

TRT, her pazar sabahı TRT 1’den yayınladığı kovboy filmlerini yayınlamama kararı aldı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan TRT yetkilisi, kanalın izleyici temsilcilerine özellikle ‘Western kuşağı’ yayınlanması nedeniyle çok sayıda eleştiri geldiğini söyledi.

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Yetkili şöyle devam etti: “Bu eleştirilerin nedeni Amerika ile son dönemde yaşanan sorunlar. ‘Amerika bize ekonomik ambargo uyguluyor, siz hâlâ kovboy filmi yayınlıyorsunuz’ diye çok sayıda telefon aldık. Biz de bu eleştirileri değerlendirdik. Hak verdik. Artık Western kuşağını kaldırdık. Yerine Türk filmi yayınlama kararı aldık.”

TRT, son olarak 19 Ağustos’ta John Wayne’in başrolünde oynadığı 1971 yapımı ‘Kin Tuzağı’ filmini yayınlamıştı. 26 Ağustos pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine ‘Beni Böyle Sev’ dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.

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