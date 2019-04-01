Welt: Erdoğan’ın seçmen kitlesi ufalmaya başlamış olabilir

Alman Welt gazetesi için ‘Erdoğan-Makinesi durdu’ başlıklı bir yazı kaleme alan Daniel-Dylan Böhmer, yerel seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık toplumun bir kesimine istediği gibi ulaşamadığının göstergesi olduğunu savundu.

Böhmer, bunun Erdoğan’ın seçmen kitlesinin parçalanmaya, ufalanmaya başlamış olabileceğinin göstergesi olabileceğine işaret etti.

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Fotoğraf: DHA

1994’te İstanbul’da belediye başkanı olduğu için Erdoğan’ın gözünde İstanbul’un bir kentten fazlası olduğu vurgulanan yazıda İstanbul için ‘Türkiye Gezegeni’nde bir kıta’ benzetmesi yapıldı. Erdoğan’ın kampanya sürecinde sürekli düşman yarattığı, gözdağı verdiği ve medyanın neredeyse tamamını kontrol altında tutuğu vurgulana yazı özetle şöyle:

“Seçim sonucu Türkiye’deki propaganda yapısının gerçeği yutup rejim uğruna dönüştürebildiğini de gösteriyor…

İktidarın İstanbul’da yenilgiye uğraması bir değişimin başladığını gösteriyor. Şu çok açık… Erdoğan-Makinesi’nin istediği gibi erişemediği bir toplum kesimi var Türkiye’de…

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Belki cumhurbaşkanı kentli toplumu kaybediyordur. Metropollerdeki sonuçlar buna işaret ediyor. Küçük kentlerde ve kırsalda AKP’nin hala yeterli desteği var ancak metropollerde büyüyen bir erozyon söz konusu ve bu durum Erdoğan’ın yıllardır süren başarısının temellerini tehdit edebilir…

Bu durumda cumhurbaşkanının seçmen kitlesinin ufalması, parçalanması şaşırtıcı bir durum olmaz. Ve, bu başladığı zaman önce kentlerde kendini gösterir. Belki de başlamıştır.”