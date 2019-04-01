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Yaramazlara biraz batar!

Welt: Erdoğan’ın seçmen kitlesi ufalmaya başlamış olabilir

Alman Welt gazetesi için ‘Erdoğan-Makinesi durdu’ başlıklı bir yazı kaleme alan Daniel-Dylan Böhmer, yerel seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık toplumun bir kesimine istediği gibi ulaşamadığının göstergesi olduğunu savundu.

Böhmer, bunun Erdoğan’ın seçmen kitlesinin parçalanmaya, ufalanmaya başlamış olabileceğinin göstergesi olabileceğine işaret etti.

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Fotoğraf: DHA

1994’te İstanbul’da belediye başkanı olduğu için Erdoğan’ın gözünde İstanbul’un bir kentten fazlası olduğu vurgulanan yazıda İstanbul için ‘Türkiye Gezegeni’nde bir kıta’ benzetmesi yapıldı. Erdoğan’ın kampanya sürecinde sürekli düşman yarattığı, gözdağı verdiği ve medyanın neredeyse tamamını kontrol altında tutuğu vurgulana yazı özetle şöyle:

“Seçim sonucu Türkiye’deki propaganda yapısının gerçeği yutup rejim uğruna dönüştürebildiğini de gösteriyor…

İktidarın İstanbul’da yenilgiye uğraması bir değişimin başladığını gösteriyor. Şu çok açık… Erdoğan-Makinesi’nin istediği gibi erişemediği bir toplum kesimi var Türkiye’de…

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Belki cumhurbaşkanı kentli toplumu kaybediyordur. Metropollerdeki sonuçlar buna işaret ediyor. Küçük kentlerde ve kırsalda AKP’nin hala yeterli desteği var ancak metropollerde büyüyen bir erozyon söz konusu ve bu durum Erdoğan’ın yıllardır süren başarısının temellerini tehdit edebilir…

Bu durumda cumhurbaşkanının seçmen kitlesinin ufalması, parçalanması şaşırtıcı bir durum olmaz. Ve, bu başladığı zaman önce kentlerde kendini gösterir. Belki de başlamıştır.”

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

Antalya’da CHP’li Böcek kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Antalya’da sandıkların yüzde 99.56’sı açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Muhittin Böcek yüzde 50.63 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Menderes Türel yüzde 46.27 ile ikinci sırada.

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