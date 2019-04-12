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Yaramazlara biraz batar!

Weiwei’nin yeni sergisi: 1 milyon legoyla Meksika’da kaçırılan 43 öğrencinin portresini yaptı

Dünyanın ileri gelen muhalif sanatçılarından Çinli Ai Weiwei, 2014’te kaçırılan Meksikalı öğrencilerin legodan portresini yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Ayotzinapa Rural Teachers’ College’dan 43 öğrenci, 26 Eylül 2014’te Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Iguala kasabası yakınlarında esrarengiz bir şekilde kaçırılmıştı. Hükümetin yürüttüğü soruşturma ve yaptığı açıklamalara rağmen hala belirsizliğini koruyan olay kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

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Perşembe günü Mexico City’de açılışı yapılan ‘Reestablishing Memories’ isimli sergide, kaçırılan 43 öğrencinin portresi yaklaşık 1 milyon lego kullanılarak hazırlandı. Portrelerin altında öğrencilerin kaçırılma tarihleri ile resmi açıklamaların tarihleri karşılaştırmalı şekile gösteriliyor.

Faili meçhul olayın ‘hala toplumu zehirlediğini’ söyleyen Weiwei, sergisiyle yaşananlara bir yorum katmayı amaçladığını belirtti.

The University Museum of Contemporary Art’daki (MUAC) sergi 6 Ekim’e kadar sürecek. Muhalif sanat çalışmalarıyla tanınan Weiwei, 2011’de Çin hükümetine getirdiği eleştiriler sebebiyle tutuklanmıştı.

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