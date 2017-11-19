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Weinstein’e ‘istismar’ suçlamalarının ardından: ‘Kürk Mantolu Madonna’ çekimleri ertelendi

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Sabahattin Ali’nin kült romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’nın sinema uyarlaması, filmin yapımcılarından Harvey Weinstein’in cinsel istismarla suçlanması sonrası askıya alındı.

Ay Yapım, son yıllarda popülerliği giderek artan ve çok satanlar listelerinden düşmeyen kitabın yapım haklarını satın aldığını duyurmuş, projenin senaryo çalışmalarını Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Aşk-ı Memnu’ ve Reşat Nuri Güntekin’in ‘Yaprak Dökümü’ eserlerini televizyon dizisine dönüştüren Ece Yörenç’in yapacağı açıklanmıştı.

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Filmin Ay Yapım ve The Weinstein Company ortaklığında çekileceği açıklanmıştı.

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre, Weinstein’a yöneltilen suçlamalarının ardından filmin çekimleri askıya alındı.

Weinstein’ı taciz ve tecavüzle suçlayan kadınların sayısı 50’nin üzerinde.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Berlin’e giden Raif Efendi’nin içe kapanık yaşamında Maria Puder adlı Yahudi bir kadına duyduğu aşkı anlatan kitap, karakterlerin iç dünyalarını ve birbiriyle ilişkilerini konu ediyor.


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