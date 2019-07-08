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Yaramazlara biraz batar!

Washington’ı ‘sel aldı’

ABD’nin başkenti Washington D.C. ile Maryland ve Virginia eyaletlerinde etkili olan yoğun yağış, sele neden oldu, ABD başkanlık konutu Beyaz Saray, selden etkilendi, metro istasyonlarını su bastı, çok sayıda araç, suya gömüldü.

Fotoğraf: nbcnews.com

ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri (National Weather Service), sellerin ‘alışılmadık ölçüde tehlikeli’ olduğunu ve ‘alçak bölgelerden uzaklaşılması gerektiğini’ açıkladı.

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Fotoğraf: weather.gov

ABD başkanlık konutu Beyaz Saray’ın bodrumunu da su bastı.

Sel nedeniyle şehirlerarası trenler ve metro trenleri sefermerin durdurmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: weather.com
Fotoğraf: buzzfeednews.com

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