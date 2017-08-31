Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Washington’daki ‘kavga’yla ilgili Erdoğan’ın üç korumasına daha dava açıldı

Share14
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 15

 

ABD Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti esnasında kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Muhsin Köse, Yusuf Ayar ve Hayrettin Eren adlı üç korumaya daha dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Reklam

Erdoğan’ın korumaları ve destekçileri protestoculara ‘dayak atmış’, kavgaya katılan iki Türk tutuklanırken, Erdoğan’ın 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Toplam 19 sanık var

DW Türkçe’nin haberine göre, Washington D.C. Bölge Savcısı Channing Williams tarafından hazırlanan iddianamede, 15’i Erdoğan’ın koruması olmak üzere toplam 19 sanığa, ‘Türk Büyükelçiliği konutu önündeki göstericilere saldırma ve tekme atma’ ile ‘Göstericilere yönelik saldırıları durdurmaya çalışan Amerikan emniyet mensuplarına saldırı’ suçlamaları yöneltildi.

İddianamede sanıkların, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçileri ve korumaları’ olduğu ve ‘Erdoğan’a muhalif gruba karşıtlıkta birleştikleri’ belirtilirken, bazı kişiler hakkında ‘Ölümcül silahla saldırı girişiminde bulunma’ gibi ek suçlamalar da yer aldı.

‘Nefret unsuru içeren şiddet suçu işlemeye teşebbüs’ten yargılanacak olan 19 sanık, suçlu bulunmaları halinde ABD yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Tutuklu bulunan iki sanığın duruşması ise 7 Eylül’de yapılacak.

Dışişleri’nden tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili iddianamenin kabul edilmesinin ‘esefle karşılandığı’ ve ‘en sert biçimde protesto edildiği‘ belirtilerek şöyle dendi: “Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD’de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz.”

Almanya üstünü çizdi: Washington’daki kavgaya karışan korumalar gelmesin

Washington’daki ‘kavga’ya karışanlardan birinin 19 yıl hapsi istendi

Almanya peşin peşin önlem aldı: Erdoğan’ın korumalarına ‘göz açtırmayacaklar’

Elçilik çare arayışında, Erdoğan’ın 12 koruması ABD’ye götürülmeyecek

ABD’den Erdoğan’ın korumalarına: İfade özgürlüğünü bastıranlara hoşgörü yok

Korumalara tutuklama kararı çıkmasının ardından ABD büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Erdoğan, korumalarına tutuklama kararı çıkarılmasına tepkili: Bu nasıl hukuk?

Erdoğan’ın Washington’daki ‘kavga’ya karışan 12 korumasına tutuklama kararı

Washington’daki ‘kavga’ya karışan iki Türk tutuklandı

ABD, ‘koruma saldırısı’ nedeniyle Türkiye’yi kınadı: Dokunulmazlıklarını da kaldırın

New York Times, Washington’da protestoculara saldıranları ‘tek tek’ inceledi

Türkiye ‘kavga’yı kınayan tasarıyı ‘reddetti’: Sayısız resmi ikaza rağmen önlem alınmadı

ABD Kongresi, Washington’daki ‘kavga’yı kınayan tasarıyı onayladı

Erdoğan’ın Washington fethi (1)

ABD, Erdoğan’ın korumalarının peşini bırakmıyor: Adalet karşısına çıkarılmalılar

ABD’ye nota: Washington’daki olaylara ABD makamları yol açtı

ABD polisi ‘acımasız saldırı’ dedi: ‘Kavga’da Erdoğan’ın korumaları suçlanabilir

Washington’da iki grup karşı karşıya geldi: Erdoğan’ın korumaları göstericilere saldırdı

Share14
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 15

SON HABERLER

Yazar Aslı Erdoğan: Bana intihardan başka bir seçenek bırakmayacaklar mı?

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, içinde bulunduğu durumu “Bana, açlık grevi ya da intihardan başka bir seçenek bırakmayacaklar mı?” sözleriyle anlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...