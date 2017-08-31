Washington’daki ‘kavga’yla ilgili Erdoğan’ın üç korumasına daha dava açıldı

ABD Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti esnasında kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Muhsin Köse, Yusuf Ayar ve Hayrettin Eren adlı üç korumaya daha dava açtı.

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Reklam

Erdoğan’ın korumaları ve destekçileri protestoculara ‘dayak atmış’, kavgaya katılan iki Türk tutuklanırken, Erdoğan’ın 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Toplam 19 sanık var

DW Türkçe’nin haberine göre, Washington D.C. Bölge Savcısı Channing Williams tarafından hazırlanan iddianamede, 15’i Erdoğan’ın koruması olmak üzere toplam 19 sanığa, ‘Türk Büyükelçiliği konutu önündeki göstericilere saldırma ve tekme atma’ ile ‘Göstericilere yönelik saldırıları durdurmaya çalışan Amerikan emniyet mensuplarına saldırı’ suçlamaları yöneltildi.

İddianamede sanıkların, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçileri ve korumaları’ olduğu ve ‘Erdoğan’a muhalif gruba karşıtlıkta birleştikleri’ belirtilirken, bazı kişiler hakkında ‘Ölümcül silahla saldırı girişiminde bulunma’ gibi ek suçlamalar da yer aldı.

‘Nefret unsuru içeren şiddet suçu işlemeye teşebbüs’ten yargılanacak olan 19 sanık, suçlu bulunmaları halinde ABD yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Tutuklu bulunan iki sanığın duruşması ise 7 Eylül’de yapılacak.

Dışişleri’nden tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili iddianamenin kabul edilmesinin ‘esefle karşılandığı’ ve ‘en sert biçimde protesto edildiği‘ belirtilerek şöyle dendi: “Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD’de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz.”