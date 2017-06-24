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Washington’daki ‘kavga’ya karışanlardan birinin 19 yıl hapsi istendi


 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye’nin büyükelçiliği önünde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

Dava dosyasına göre Yıldırım yaralama, saldırı ve şiddete başvurma suçlarına ek olarak ‘etnik yanlılıktan nefret suçu’ işlediği iddiasıyla da yargılanacak.

Ne olmuştu?

Fotoğraflar: Reuters

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye korumalar da karışmıştı.

Kavganın görüntüleri, ABD’de ve dünyada pek çok yayın kuruluşu tarafından yayınlanmış ve protestoculara yapılan saldırı yoğun tepki çekmişti.

Gerginlik, iki ülkenin ilişkilerine de yansımış, büyükelçiler karşılıklı olarak dışişleri bakanlıklarına çağrılmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Türk hükümetini kınayan karar tasarısını 397 milletvekilinin katıldığı oylamada oybirliğiyle kabul etmişti.

Aralarında Erdoğan’ın korumalarının da bulunduğu 14 kişi için yakalama emri çıkarılmış, bu ay başında Yıldırım New Jersey, yine kavgaya karıştığı belirlenen  Sinan Narin de Virginia eyaletinde yakalanıp tutuklanmıştı.

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