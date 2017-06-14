Washington’daki ‘kavga’ya karışan iki Türk tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında çıkan kavgayla ilişkili olduğu belirtilen iki kişi tutuklandı.
Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.
Erdoğan’ın korumalarının davranışlarının ardından ABD’den tepkiler yükselmişti. Türkiye ise ABD’ye protesto notası vermişti.
Son olarak ABD Temsilciler Meclis Türkiye’yi kınamıştı.
İki kişi tutuklandı
Kavgayla ilgili bugün iki Türk tutuklandı.
Washington polisi, Sinan Narin’in ‘saldırı’ suçundan Virginia’da, Eyüp Yıldırım’ın ise ‘yaralama ve saldırı’ suçundan New Jersey’de tutuklandığı bildirdi.
Polis, tutuklamalar hakkında detay vermezken, ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.