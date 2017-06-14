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Washington’daki ‘kavga’ya karışan iki Türk tutuklandı


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında çıkan kavgayla ilişkili olduğu belirtilen iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Erdoğan’ın korumalarının davranışlarının ardından ABD’den tepkiler yükselmişti. Türkiye ise ABD’ye protesto notası vermişti.

Son olarak ABD Temsilciler Meclis Türkiye’yi kınamıştı.

İki kişi tutuklandı

Kavgayla ilgili bugün iki Türk tutuklandı.

Washington polisi, Sinan Narin’in ‘saldırı’ suçundan Virginia’da, Eyüp Yıldırım’ın ise ‘yaralama ve saldırı’ suçundan New Jersey’de tutuklandığı bildirdi.

Polis, tutuklamalar hakkında detay vermezken, ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

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