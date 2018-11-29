Washington’da Suud’a ilk Kaşıkçı darbesi: ‘Yardımı kes’ tasarısı açık ara kabul edildi

ABD Senatosu, Yemen’de savaş Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verilen desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısının gündeme alınması, ilk oylamada üçte ikiye yakın çoğunlukla destek aldı.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek verdiği tasarı için 37 aleyhte, 63 lehte oy kullanıldı. Nihai olma özelliği taşımayan oylama, gelecek hafta ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği destek konusunun Senato’da yeniden tartışılması anlamına geliyor. Tasarı Senato’dan geçerse Temsilciler Meclisi’ne gidecek.

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Kaşıkçı tepkisi dinmiyor

Başkan Donald Trump’ın bölgede Suudi Arabistan’la birlikte hareket etme yönündeki politikasını zora sokan tasarının kabul edilmesinin en önemli nedeni, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’da öldürülmesi. Suudi politikalarını yürüten veliaht prens Muhammed bin Selman’ın cinayette rolünün olduğu iddiaları ABD yönetimini ciddi şekilde zora sokuyor.

Cumhuriyetçi başkan: Kontrolden çıkmış bir prens

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Partili başkanı Bob Corker, herkesin Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens’in sorumlu olduğunu gördüğünü söyledi. Corker “Burada bir sorun var. Suudi Arabistan’ın bir müttefik ve yarı-önemli bir ülke olduğunu anlıyoruz. Ama elimizde bir de kontrolden çıkmış bir veliaht prens var” dedi.

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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, CIA cinayetle ilgili olarak senatörlere doğrudan bir brifing verene dek oy kullanmayacağını söyledi. Demokrat Partili Bob Menendez Senato’nun CIA Başkanı’nı dinlemesinin engellenmesinden şikayet etti.

Pompeo’nun ateşkes kaygısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’ın Suudi Arabistan’a Yemen’de verdiği desteği savundu ve desteği çekmenin, Yemen’de ateşkes çabalarının altını oyacağını iddia etti.

Trump, geçen hafta CIA’in Kaşıkçı cinayetinden Suudi veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu haberlerini reddetmişti. Trump, Kaşıkçı cinayetinde prensin rolüne ilişkin şüphelerin bulunduğunu belirtmekle birlikte, İsrail’i bölgede koruyacak gücün bulunmaması ve silah satışının gerekli olduğu, ayrıca petrol fiyatlarının yükselmemesi gibi argümanlar öne sürerek Suudilere desteğin kesilmemesi gerektiğini düşünüyor.