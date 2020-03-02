Washington’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı iki oldu; New York ilk vakayı doğruladı

ABD’nin Washington eyaletinde sağlık yetkilileri pazar günü yeni tip corona virüsüne yakalanan huzurevi sakininin hayatını kaybettiğini açıklarken, New York valisi eyaletteki ilk ‘corona’ vakasını doğruladı.
Florida eyaletinde dün ikinci ‘corona‘ vakasının tespit edilmesinin ardından genel sağlık acil durumu ilan edildi.
Vakaları tespit etmek için daha fazla kontrol yapılmasının ardından teyit edilen sonuçlarla ABD’deki vaka sayılarının artması bekleniyor.
ABD’de doğrulanmış vaka sayısı 75’ten fazla ve hayatını kaybedenlerin sayısı iki olarak bildirildi. ABD’deki iki ölüm vakası da Washington’da.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel olarak vaka sayısının 87 bini aşarken yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.