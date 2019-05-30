Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemini faaliyete geçirmesi halinde Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları dahil çok ciddi sonuçlarla karşılaşacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus rutin basın brifinginde Türkiye’yle ABD arasındaki S-400 krizine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

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Türkiye’nin NATO müttefiki ve IŞİD’e karşı mücadelede çok önemli bir ülke olduğuna dikkat çeken sözcü, bununla birlikte ABD’nin S-400 konusuyla ilgili duruşunun değişmediğini söyledi.

Ortagus şöyle devam etti: “Türkiye S-400 alımını hayata geçirirse çok ciddi, çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA kapsamında yaptırımların uygulanması. Bunlar çok ciddi, çok gerçek ve bu konudaki duruşumuzda son derece tutarlı olmayı sürdürüyoruz.”

CAATSA, ABD’nin İran, Kuzey Kore ve Küba gibi doğrudan düşman sayılan ülkelere yönelik uyguladığı yaptırımları düzenleyen bir yasa.