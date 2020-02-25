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Yaramazlara biraz batar!

Washington Post’un başyazısı: Kavala’nın tutuklanması Erdoğan rejiminin zulüm ve paranoyasının yeni bir yansıması

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un başyazısında, işadamı Osman Kavala’nın Gezi davasından beraat eder etmez darbe soruşturması kapsamında yeniden tutuklanması, ‘Erdoğan rejiminin zulüm ve paranoyanın yeni bir yasıması‘ olarak yorumlandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Gezi davasında tutuklu yargılanan Kavala, 18 Şubat’ta beraat etmiş, hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak Kavala, bir darbe girişimi soruşturmasında ertesi gün tekrar tutuklanmıştı. Kavala’nın bu soruşturmada daha önce resen tahliye edildiği de ortaya çıkmıştı. Kavala Silivri Cezaevi’nde 1 Kasım 2017’den beri tutuklu.

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Washington Post’un başyazısı özetle şöyle:

“Ertesi gün (tutuklamanın) sorumlusu anlaşıldı: Erdoğan alenen Kavala’nın ‘bir manevrayla beraat ettirilmek istendiğini’ söyledi.

Sonrasında Kavala hakkındaki kararı veren mahkeme heyetine inceleme de başlatıldı.

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Kavala hakkında yeni soruşturma bir öncekinden daha temelsiz.

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum figürlerinden birinin saçma sapan bir nedenle hapse atılıp yargılanması Erdoğan rejiminin zulüm ve paranoyanın yeni bir yasıması.

Başkan Trump’ı Kavala için devreye girmeye çağırırdık ama kendisi Erdoğan’ın aleni bir hayranı. Üstelik Soros hakkında komplo teorileri pompalamış biri. Bu da demek oluyor ki iş liberal değerlere ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını koruyan Merkel, Macron and diğer Avrupalı liderlere kalmış durumda.”

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