Washington Post, Türkçe sordu: AKP iktidara geldiğinden beri hayatınız nasıl değişti?

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Türkiyeli okuyucularından AKP ve referandum hakkındaki görüşlerini yazmalarını istedi.

Gazete, okuyuculardan isteğini Twitter hesabından Türkçe olarak “Türkiye’nin 16 Nisan referandumu ve AKP hakkındaki düşünceleriniz paylaşın” ve “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden beri hayatınız nasıl değişti?” diye paylaştı.

Türkiye’nin 16 Nisan referandumu ve AKP hakkındaki düşünceleriniz paylaşın https://t.co/Y4vXtqKrdY pic.twitter.com/VHgfoeGZbu — Post World (@PostWorldNews) March 24, 2017

Washington Post’un internet sitesinde de Türkçe ve İngilizce olarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümet sistemini değiştirebilecek referandum, ülkenin demokrasisi üzerinde bir tartışma baslattı. Başkanlık sistemi hakkında umutlarınız veya korkularınız neler? AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmesinden bu yana hayatınız nasıl değişti?” ifadeleri yer aldı.

Haberde yer alan formda “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden beri hayatınız nasıl değişti? Başkanlık sisteminden beklentileriniz ve korkularınız neler?” sorusuna yer verildi.