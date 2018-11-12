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Washington Post’tan ABD Kongresi’ne Kaşıkçı çağrısı: Örtbas operasyonu var

Washington Post gazetesi ABD Kongresi’ne Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

Washington Post, Kaşıkçı ilanı verip Suudi prensi hedef almıştı.

Suudi rejiminine muhalif görüşleriyle bilinen Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa cinayetle ilgili Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve Britanya’ya verdiğini söylemişti.

NTV’nin haberine göre, Kaşıkçı’nın da yazdığı Washington Post gazetesinin yayın kurulu cinayete ilişkin, “Şu ana kadar (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmesine destek verdi. Kongre de buna dahil olacak mı?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin “Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum” sözlerinin anımsatıldığı makalede, “Umarız durum öyledir, çünkü şu ana kadar Trump yönetiminin bu cinayete tepkisi, cinayetin muhtemel faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın adına bir miktar hasar kontrolü yapma çabasıydı” dendi.

Örtbas operasyonu

Kaşıkçı, konsolosluk binasına böyle girmişti.

Trump yönetiminin Kaşıkçı’nın ölümü ve cinayetin failleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadığının anımsatıldığı makalede, yönetimin daha çok ‘Suudi Arabistan’ın yaptığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyormuş gibi’ davrandığına işaret edildi.

Yazıda şöyle dendi: “Bu duruştaki asıl sorun şu, Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinin Muhammed bin Selman’ın başının altından çıkmadığını varsayıyor ancak ortada veliaht prensi işaret eden çokça kanıt var. Aslında Trump yönetiminin de çok iyi bildiği gibi ortada Suudiler’in yürüttüğü bir soruşturma da yok, sadece kendini beceriksiz bir şekilde soruşturma kılığına sokmuş bir örtbas operasyonu var.”

Kongre’ye çağrı

Fotoğraf: DHA

Makalede, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile stratejik ilişkisini ve silah satışını koruma niyetine vurgu yapılarak, “Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler, Kaşıkçı’ya ne olduğuna dair gerçeklerin görmezden gelinmesini ya da bastırılmasını gerektirmemelidir. Tam tersine ABD gerçekten kendi çıkarlarını düşünüyorsa bu gerçekler açığa çıkarılmalıdır” ifadesine yer verildi.

Makalede ayrıca şu çağrılarda bulunuldu: “Trump o bahsettiği ‘güçlü fikrini’ bu hafta oluşturursa, Kongre de yeniden toplandığında bu konuyu ele almalı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, istihbarat teşkilatlarının cinayet hakkında neler bildiğine dair ifade vermek için Kongreye çağrılmalı. Ayrıca Suudi yönetiminin suçlu bulunması durumunda en ağır cezaların verileceğine dair taahhüt veren her iki partiden de siyasiler, elle tutulur sonuçlar hazırlamaya başlamalıdır.”

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