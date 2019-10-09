Washington Post yazarı: Türkiye 24 saat içinde havadan ve karadan saldıracak

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesinin yazarı David Ignatius, ‘Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun daha da kötü olacağını’ savunarak Türkiye’nin 24 saat içinde havadan ve karadan saldıracağını ifade etti.

Fotoğraf: DHA

TSİ sabaha karşı saat 03:00’te Twitter’da konuyla ilgili dört tweet paylaşan Ignatius, “ABD’li yetkililer bana, Suriyeli Kürtleri, Türkiye’nin 24 saat içinde havadan ve karadan saldıracağı yönünde bilgilendirdiklerini söyledi. ABD hiç bir şey yapmayacak. Hedefleri Tel Abyad ve Resulayn” yazdı.

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Tel Abyad’ın 2014 ve 2015’te IŞİD’in Türkiye’deki açık sınırdan ana tedarik noktası olduğunu anımsatan Ingatius, şöyle devam etti: “Türkiye, ABD’nin ısrarlı yolu kapatma yönündeki taleplerini reddetti. Bu, ABD’nin tel Abyad’ın kontrolünü 2015’te ele geçiren DSG ile müttefik olmasının ana nedeniydi.”

‘Tabka’ya doğru ilerlenecek’

Türkiye’nin harekatının Ruslarla koordineli olacağı yönünde bilgi aldığını da belirten Ignatius şunları yazdı: “Rus destekli güçler Kürtlerin bulunduğu bölgeyi güneyden Tabka’ya ve diğer noktalara doğru işgal etmek için hazırlanıyor. Bu sırada IŞİD de uyuyan hücrelerini harekete geçiriyor.”

Ignatius, harekatın sonucunda binlerce tutuklu IŞİD üyesi ve ailelerinin cezaevi ve kamplardan kaçma tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceğine işaret ederek, ABD’nin konuda B planı olmadığını vurguladı ve ‘Trump’ın kararları nedeniyle büyük bir felaket yaşanacağını’ öne sürdü.