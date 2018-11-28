Washington Post yazarı: Kaşıkçı’yı öldürme emri temmuz ayında verildi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin bu yılın temmuz ayında verildiği öne sürüldü.

Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’da girdiği Suudi başkonsolosluk binasına öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da cesedinin parçalarına ayrıldığını duyurmuştu. Ancak gazetecinin cesedinin yeri bilinmiyor.

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Cinayet konusunda Suudi Arabistan soruşturma yürütüyor ancak henüz failler cezalandırılmış değil.

‘Cinayetin temelini kraliyet anlaşmazlığı oluşturdu’

İstihbarat teşkilatı CIA’deki kaynaklarıyla bilinen yazar David Ignatius’un kaleme aldığı yazıda, 2017 baharında Suudi istihbarat yetkililerinin kraliyetin emriyle harekete geçerek yurt dışında yaşayan muhalifleri ülkeye getirme planı yaptığı belirtildi.

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Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kontrol ve yönlendirmesinde bir ‘kaplan takımı’ kurulduğu belirtilen yazıda, Kaşıkçı cinayetinin temelini oluşturan hususun, eski kral Abdullah ile mevcut kral Selman’ın aileleri arasındaki anlaşmazlık olduğu savına yer verildi.

‘Kaşıkçı bir ekip tarafından öldürüldü’

Washington Post yazarı, CIA raporundaki bilgilere dayanarak, Kaşıkçı cinayetinin bu yılın temmuz ayında planlandığını yazdı.

Yazarın anlatımı şöyle: “Kaşıkçı Riyad’daki kraliyetin 18 ay önceden planlanmış olan bir eylemin parçası olarak gönderdiği bir ekip tarafından öldürüldü. Kaşıkçı’nın provokatif gazeteciliği ve Katar ve Türkiyey’le bağları giderek otokratikleşen veliaht prensi sinirlendirdi ve Temmuz 2018’de ‘Onu geri getirin’ talimatı verdi.”