Washington Post’a göre: Trump ile Erdoğan, Brunson-Özkan takasında anlaşmıştı

Washington Post gazetesi, Tel Aviv’de tutuklu Ebru Özkan’ın 15 Temmuz’da ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine Rahip Craig Brunson’ın Türkiye’de serbest bırakılması karşılığında salıverildiğini yazdı.

Ebru Özkan, 11 Haziran’da Kudüs gezisi sonrası Türkiye’ye dönerken Hamas ile birlikte devlet güvenliğine ‘komplo kurmak’ ve ‘terörizm’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Serbest bırakılması için Türkiye’de kampanyalar yürütülen 27 yaşındaki Ebru Özkan 15 Temmuz’da da Türkiye’ye gönderilmişti.

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İzmir’de tutuklu Rahip Brunson ise 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırım uygulayacağını’ bildiren görülmemiş dozda sert tepki göstermişti.

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, serbest bırakmayla ilgili kulis bilgilerini gündeme getirdi.

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Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Temmuz’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu telefonla arayarak İsrail’de 11 Haziran’da gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşının bırakılmasını istediğini yazdı. Gazeteye göre Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 11 Temmuz’daki NATO zirvesinde yaptığı görüşmede ABD’li din adamı Andrew Brunson’un serbest bırakılması karşılığında bir anlaşma yaptığı için İsrail’den bunu talep etti.

27 yaşındaki Özkan, Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek için geldiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda terör örgütleri (Hamas) ile birlikte komplo kurmak ve devlet güvenliğine tehlike arz etmek gibi terörizm suçlamaları ile gözaltına alınmış, 11 Temmuz’da ise şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Başlangıçta şartlı tahliye kararı uyarınca İsrail’i terketmesine izin verilmeyen Özkan, 15 Temmuz’da Türkiye’ye sınır dışı etmişti.

İsrail’in merkezli Haaretz gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir İsrailli yetkili, Trump’ın Özkan’ın serbest bırakılmasını istediğini doğruladı. Yetkili “Başkan Trump’tan bu yönde bir istek geldiğini doğrulayabilirim” diye konuştu.