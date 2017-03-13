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Washington Post yazısı: Erdoğan ve Wilders krizden oy kazanmaya çalışıyor

 

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizin amacının oy kazanmak olduğunu yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Gazetenin dış haberler sayfasında Ishaan Tharoor imzasıyla yayınlanan yazıda, “Türkiye ile Hollanda arasında tırmanan kriz, bu yılın kritik seçim kampanyalarının uluslararası olaylara nasıl sebep olabileceğinin çarpıcı bir örneği” dendi.

Yazı için kullanılan görselde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders’in ‘çıkar düşmanlığı’ güttüğünün yazılması dikkat çekti.

‘Erdoğan ve Wilders umacılarını buldu’

Almanya’nın ardından Hollanda için de ‘Nazi benzetmesi’ yapan Erdoğan ve Wilders’in karşı açıklamalarının paralelliğine dikkat çeken yazar, “Seçim kampanyalarında Erdoğan ve Wilders kullanışlı umacılarını buldu” diye yazdı.

‘Evet’in kazanacağının garantisi yok’

Yazıda, krize ilişkin Türkiye tarafından gelen sert açıklamalar ‘ironik’ diye nitelenirken, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Evet’ sonucu çıkacağının ‘garanti’ olmadığı ifade edildi: Türkiye’deki kamuoyu yoklamaları, başa baş bir rekabet olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ılımlı İslamcı Erdoğan, oy kazanmak için her daim geçerli milliyetçi retorikten istifade ediyor.”

‘Wilders’in de seçimden medet umması ironik’

Hollanda’daki seçimler ve Wilders’in oylarını artırma ihtimaline de dikkat çeken yazar, “Wilders’in de hafta sonu gerçekleşen olaylara aynı şekilde işaret etmesi ve seçim kampanyasını gazlamayı umması da ironik elbette. Aşırı sağcı siyasetçi Erdoğan’a uzun süredir çıkışıyor, ona ‘diktatör’ diyor” ifadelerini kullandı.

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