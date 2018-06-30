Washington Post: Erdoğan otokrasiye doğru bir adım daha attı

Amerikalı Türkiye uzmanı Lisel Hintz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çatışmacı kişiliğine dikkat çekip, “Ona göre herhangi türden bir siyasi tehdit oluşturan, hatta politikalarını eleştiren herkes şeytan gibi gösterilmeli ve hasmane bir muameleye tabi tutulmalı. Dolayısıyla bundan sonraki davranışlarında çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum” dedi. Hintz’e göre Türikeye-ABD ilişkilerinden husumet de sürecek.