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Yaramazlara biraz batar!

Washington Post: Erdoğan otokrasiye doğru bir adım daha attı

 

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’ta yayınlanan bir yazıda Türkiye’deki seçimler, ‘çoğunlukçu demokrasinin liberal değerlerle uyuşmadığı’nın yeni bir kanıtı olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: Reuters

Gazetenin WorldPost adlı platformunun yayın yönetmeni Nathan Gardels’in kaleme aldığı yazıda şöyle dendi:

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“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 53’ünü alarak otokrasiye doğru bir adım daha attı.

Liderliğini yürüttüğü AKP yine Meclis’e hükmedecek. Bu kez Kürt karşıtı miliyetçi müttefikiyle koalisyon halinde.

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Liberal anayasacılıktan uzaklaşılmasına karşı seferberliğe geçen toplumun diğer yarısı, daha da yabancılaştı. Erdoğan’a bir seçim daha kaybeden muhalefetin demokratik rekabete inancı da azalıyor.

Görünen o ki Türkiye’nin asker güdümlü seküler geçmişinde baskılananlar sandık nöbetini sürdürüyor. Bugün otoriter askeri idarenin yerini çoğunlukçu demokrasi almış durumda.”

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