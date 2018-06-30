Washington Post: Erdoğan otokrasiye doğru bir adım daha attı

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’ta yayınlanan bir yazıda Türkiye’deki seçimler, ‘çoğunlukçu demokrasinin liberal değerlerle uyuşmadığı’nın yeni bir kanıtı olarak değerlendirildi.
Gazetenin WorldPost adlı platformunun yayın yönetmeni Nathan Gardels’in kaleme aldığı yazıda şöyle dendi:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 53’ünü alarak otokrasiye doğru bir adım daha attı.
Liderliğini yürüttüğü AKP yine Meclis’e hükmedecek. Bu kez Kürt karşıtı miliyetçi müttefikiyle koalisyon halinde.
Liberal anayasacılıktan uzaklaşılmasına karşı seferberliğe geçen toplumun diğer yarısı, daha da yabancılaştı. Erdoğan’a bir seçim daha kaybeden muhalefetin demokratik rekabete inancı da azalıyor.
Görünen o ki Türkiye’nin asker güdümlü seküler geçmişinde baskılananlar sandık nöbetini sürdürüyor. Bugün otoriter askeri idarenin yerini çoğunlukçu demokrasi almış durumda.”