Washington Post yazısı: Erdoğan ABD’den taviz koparmak için yalana başvuruyor

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’ta yayınlanan bir yazıda, Türkiye’de hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bildirilen ABD’li uzman Henri Barkey’ye yönelik suçlamalara gönderme yapılarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’den taviz koparmak için yalana başvurduğu savunuldu.

İstanbul başsavcılığının, ‘Gezi eylemleri, 17-25 Aralık soruşturması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı’ olduğu suçlamalarıyla Barkey hakkında yakalama kararı çıkarttığı öne sürülmüştü.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Washington Post yazarlarından Jackson Diehl, makalesinde, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi muhaliflerine yönelik ‘yalan haberler’le algı oluşturma taktiklerinin birbirine benzediğini öne sürdü.

Diehl, Barkey’nin önce Türkiye’deki bazı yayın organlarının yaptıkları haberlerle darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterildiğini, ardından da hakkında yakalama kararı çıkartıldığını hatırlatarak, “İşin püf noktası, yalan haberleri, hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeden kullanmak” diye yazdı.

Diehl, “Başbakan Binali Yıldırım’a Washington ziyareti sırasında Barkey’nin darbe girişimini yönettiğine inanıp inanmadığını sorduğum zaman, ‘Henri Barkey, darbeyi yönetti mi, bilmiyorum’ yanıtını verdi ve iddialardan haberi olmadığını söyledi” diye yazdı.

Diehl şöyle devam etti: “Örneğin, Türk liderin propagandacıları, Barkey’nin güç kullanmak için ABD’de hüküm giyen ünlü katil Scott Peterson’ı tuttuğunu öne sürdü. Peterson, şu anda California’da hapis yatıyor. Ama bunun hiçbir önemi yok: Zira toplantıda Scott Peterson adında ABD’li bir gazetecinin olması bile bu iddianın ortaya atılmasına yetiyor. Erdoğan’ın durumunda, buradaki mesele ABD’nin darbe girişiminden sorumlu olduğu izlenimini yaratmak ve bu yalanı, Washington’dan taviz koparmak için bir koz olarak kullanmak. Hepsinin ötesinde bu söylemle, darbeyi planlamakla suçladığı Gülen’in iadesini sağlamak.”