Washington Post: CIA ‘Kaşıkçı’nın öldürülme emri veliaht prensten’ tespiti yaptı

ABD istihbarat servisi CIA’in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını verdiği sonucuna vardığı bildirildi.

İddianın sahibi, Kaşıkçı’nın yazarı olduğu ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post.

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Gazete, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, “CIA, Prens Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı” bilgisine yer verdi.

Habere göre CIA, Muhammed bin Selman’ın kardeşi de olan Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman’ın Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesi dahil birçok istihbarat kaynağını inceledi.

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Görüşmede Halid bin Selman, Kaşıkçı’ya başkonsolosluğa gidip belgelerini almasını, bunun güvenli olacağını söyledi.

ABD’li yetkililer, Halid’in cinayetten haberdar olup olmadığını bilmediklerini ancak bu konuşmayı prens Muhammed bin Selman’ın yönlendirmesiyle yaptığının kesin olduğunu ifade etti.

Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan ABD’li bir yetkili de “ABD’li istihbarat yetkilileri, Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği sonucuna ulaştı” dedi.

Suudiler reddetti

Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Fatimah Baeshen, Halid’in Kaşıkçı ile konsolosluğa gitmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını, CIA’in sonuçlarının ‘yanlış’ olduğunu ileri sürdü.

Ne olmuştu?

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.