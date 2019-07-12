Washington Post: ABD blöf yapmıyor, S-400 alımının yıkıcı sonuçları olabilir

Washington Post gazetesinden Josh Rogin’in makalesine göre Rus yapımı S-400 teslimatından kısa süre sonra ‘güçlü yaptırımlar hayata geçirilecek’.

ABD’nin Türkiye’yi S-400 almama konusunda ‘iki yıldır uyardığı’ belirtilen ve ABD’li yetkililere dayandırılan yazıda, “Washington’ın Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulamaktan, Türkiye’nin NATO’daki rolünü sınırlandırmaktan ve ABD-Türkiye ittifakını değiştirmekten başka şansı olmayacak” dendi.

Reklam

Habere göre ABD’li yetkililer, Türkiye’nin ABD’nin ‘blöfünü gördüğünü’ ancak Trump’ın ‘blöf yapmadığını’ söyledi.

‘Erdoğan, ABD’nin yaptırımlar politikasına saldırıyor’

Rogin’e konuşan yetkililer, Türkiye’nin S-400 almasının sadece ABD ve Türkiye ile ilgili bir mesele olmadığını vurguladı.

Yetkililere göre asıl sorun, ABD’nin Rusya ile savunma sanayii konusunda işbirliği yapan ülkeleri cezalandırmasını öngören yasayı uygulayıp uygulamama konusunda Trump yönetimine meydan okunarak ‘ABD’nin dünya çağındaki yaptırımlar politikasının güvenilirliğine saldırılması’.

Reklam

‘Türkiye için yıkıcı etkileri olabilir’

Yazıda, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli üyesi Demokrat Senatör Robert Menendez’in şu demecine de yer verildi: “Yasa açık ve belirsizliklere mahal bırakmıyor. Daha önce tekrar tekrar uyarıda bulunduğumuz gibi, bu yaptırımların Türkiye’nin ekonomisi ve savunma sektörü üzerinde yıkıcı etkisi olabilir.”