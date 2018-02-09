Washington kulisi: McMaster ve Tillerson Ankara’ya üç yaptırım dosyasıyla geliyor

ABD başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara’da yapacakları temaslarda, Türkiye’ye yönelik üç yaptırım paketini koz olarak kullanacakları öne sürüldü.

Tillerson ve McMaster bu haftasonu Ankara’da Suriye başta olmak üzere iki ülke arasında yaşanan sorunlar konusunda hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.

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Habertürk Washington Temsilcisi Serdar Turgut bugünkü yazısında iki yetkilinin koltuğunun altındaki dosyalara ilişkin ABD yönetim çevrelerinden aldığı duyumları kaleme aldı.

Bölgeye yönelik düzenleme önerisi

Görüşme öncesi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda “Türkiye ve Önümüzdeki Yol” başlıklı bir oturum yapıldığını belirten Serdar Turgut şöyle devam etti: “Kaynaklarım, bu oturumdan Türkiye’ye yönelik bazı yaptırım önerileri çıkacağını ve bunları Türkiye’ye gidecek üst düzey yetkililerin bir koz olarak ellerinde tutacaklarını söylediler. Bu kaynaklar, Amerika’nın bölgeye yönelik Türkiye’ye bir düzenleme önerisi götüreceğini ve Türkiye’nin bu öneriye kendisini baştan kapatmaması için yaptırımlar tehdidini ellerinde tutmak istediklerini vurguladılar.”

Menbiç için öneri yok

Serdar Turgut kaynaklarının Menbiç konusunda yaşanan kriz ile ilgili ABD’nin henüz bir çalışma yapmadığını ve Ankara’yı tatmin edecek bir tavır almayacağını aktardığını da belirtti.

Washington’ın Hatay’dan ırak’a kadar bir güvenlikli bölge oluşturmak istediğini belirten Serdar Turgut, senatodaki gizli oturum çerçevesinde Türkiye’ye karşı koz olarak kullanılacak yaptırım planlarını da üç maddede şöyle yazdı:

1- Reza Zarrab’ın tanık olduğu dava dolayısıyla İran’la bağlantılar konusunda yaptırım uygulanması.

2- Magnitsky Yasası doğrultusunda bazı yaptırımlar. Magnitsky, Rusya’daki insan hakları karşı getirilen yaptırım yasası.

3- Rusya ile ticari ilişkiler bağlamında getirilecek yaptırımlar. Örneğin Türk Akımı çerçevesinde ve savunma sanayii bağlamında bazı yaptırımlar.

Serdar Turgut yazısının sonunda, Washington’da Ermeni soykırımı tasarısının geçme ihtimalinin yüksek olduğunun konuşulduğunu da belirtti.

‘Fıratın doğusundan büyük konular konuşulacak’

Washington’da bağlantıları bulunan eski Türkiye ve Irak Büyükelçisi James Jeffrey de Serdar Turgut’un sorduğu “McMaster ve Tillerson Türkiye’de sadece Münbiç ve Fırat’ın doğusunu mu konuşacaklar?” sorusuna yanıtı vermiş: “Hayır, daha büyük konular konuşulacak. Irak ve Suriye bağlamında ikili ilişkilerde daha iyi koordinasyon mekanizmalarının nasıl kurulacağı ve İran’ın ileride nasıl dizginleneceği üzerine de yoğunlaşılacak. Aynı zamanda Cenevre görüşmeleri bağlamında Esad sonrası siyasi çözüme nasıl varılabilir bütün bunlar konuşulacak. Tabii tüm bu konuların özellikle Türkiye’nin ve bölgedeki diğer müttefiklerimizin güvenlik kaygılarına iyi cevap verecek çerçevede konuşulmasına dikkat edilecek.”