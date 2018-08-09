Washington kulisi: ABD 15 kişinin serbest bırakılması icin yazılı taahhüt istemiş

ABD ile sorunları görüşmek üzere Washington’a giden heyete Türkiye’deki 15 tutuklunun listesinin gösterildiği ve bunların serbest bırakılması içtin yazılı taahhüt istendiği öne sürüldü. Talep yerine getirilmeyince görüşmeler çıkmaza girmiş.

ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılık bulmamasının ardından Ankara ile Washington arasındaki gerilim zirveye tırmanmıştı. Sorunları görüşmek üzere dün Washington’a Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında giden dokuz kişilik heyetin dokuz saat süren görüşmelerinden bir sonuç çıkmamıştı. Hatta ABD basını görüşmeden sonra ABD’nin Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar getirebileceğini yazmıştı.

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Tek uzlaşma: Temaslara devam

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre görüşmelerde ABD ve Türkiye, sadece ‘temaslara devam etmek’te anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece Brunson’un serbest kalmasının yetmeyeceği, halen Türkiye’de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ve ABD’nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz’un da tahliyesinin beklendiği aktarıldı.

İran yaptırımı ile ilgili renk vermemişler

Diplomatik kaynaklara göre görüşmeleri asıl çıkmaza sokan gelişme ise Amerikan tarafının Türk heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi oldu.

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Türk heyetinin ABD Hazinesi’ndeki görüşmelerinde ise ana konuyu İran’a yönelik Amerikan yaptırımları oluşturdu. Türk tarafı ABD’den, İran’a yönelik kasımda başlayacak petrol ve doğalgaz yaptırımlarına karşı, Türkiye’ye ayrıcalık tanımasını istedi. ABD tarafı bu konuda net bir ‘Evet’ yanıtı vermedi.