Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu‘ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” dendi.

Putin ve Erdoğan, 8 Ocak 2020’de TürkAkım projesinin açılışını yapmıştı. Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin, Suriye-Rusya saldırısıyla karşı karşıya olduğu belirtilen yazıda Erdoğan’ın, karşı saldırıya geçebileceği, bu durumun Rusya-Türkiye ittifakını bitirebileceği ve daha fazla kan dökülmesine neden olacağı vurgulandı. Erdoğan’ın köşeye sıkıştığı, saldırının Trump yönetimince Türkiye’yle stratejik ittifakı yeniden inşa etmek için fırsat olarak görüldüğü öne sürüldü. Erdoğan’ın Putin’le yakınlaşmasının Türkiye’nin ABD ve NATO’yla ilişkilerini zedelediğine dikat çekildi.

‘Türkiye, ‘Suriye’de Rusya’ya çatışmaya hazırlanıyor’ (Turkey readies for conflict with Russia in Syria) başlıklı yazının öne çıkan bölümleri şöyle:

‘Esad, Rusya’nın emirlerine uyuyor’

“Rus ya da Suriyeli ya da her iki ülkenin de pilotlarının saldırıda görev yapmış olmasının önemi yok. Beşar Esad, Türk askerlerine saldırıp saldıramayacağı veya hangilerine saldıracağına dair izni olduğu konusunda Rusya’nın emirlerine uyuyor. Rusya, saldırılmasını istediği Türk güçlerini belirlemek için lojistik destek ve istihbarat sağlıyor (..)

Köşeye sıkışmış durumdaki Erdoğan, devlet başkanlığına ve halkına yönelik bu saldırının karşılıksız kalmasına izin veremez. Bu, Putin de büyük kumar oynuyor anlamına geliyor (…)

‘ABD, fırsat olduğunu umut ediyor’

Erdoğan’ın hükümeti ABD’yle ilişkilerini yeniden inşa etmek istiyor…. Trump yönetimi, haklı olarak, bunun (saldırının) son birkaç yılı olmamış saymak ve (Türkiye’yle) stratejik ittifakını yeniden kurmak için bir fırsat olduğunu umut ediyor (…)

Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini almaktan vazgeçmesi konusunda kararlılık sergilemesine karşılık olarak ABD; Patriot hava savunma sistemlerinin NATO tarafından Türkiye-Suriye sınırında konuşlanmasını desteklemeli ve Erdoğan’a İdlib’de istihbarat desteği vermeli. “