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Yaramazlara biraz batar!

Warner Bros, ‘Hesaplaşma’da fotoğrafı kullanılan iş insanına 25 bin avro ödemeye mahkum edildi

Merkezi ABD’deki yapım şirketi Warner Bros, 2016 yapımı ‘The Accountant’ (Hesaplaşma) filminde fotoğrafı görünen Faslı iş insanına 25 bin avro (237 bin 936 lira) tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: www.toledoblade.com

İspanya’nın Valencia kentinde yaşayan iş insanı, filmde, çok sayıda suça karışan Gambino ailesinin görüntülerinin yanında fotoğrafı görüldükten sonra itibarının sarsıldığını belirterek dava açtı. Maddi ve manevi zarar gördüğünü öne süren iş insanı Warner Bros’tan 250 bin avro (2.37 milyon lira) talep etti.

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Mahkemenin hakimi, şirketin, zararın tazmini için 25 bin avro ödemesini kararlaştırdı.

ABD’li oyuncu Ben Affleck’in rol aldığı 115 dakikalık filmde fotoğrafı bir saniye görünen iş insanı, oğlu sayesinde fotoğrafının görüldüğünü öğrendiğini, böyle bir şeye kesinlikle onay vermediğini söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın, davacı için 2004 yılındaki bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama kararı çıkardığı, fotoğrafın bu karardan alınarak kullanıldığı belirtildi.

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