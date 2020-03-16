Wall Street yüzde 10 düşüş yüzünden durdu, petrol fiyatı 30 doların altını gördü

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ABD borsalarında sert düşüş yaşandı. Mali kriz korkusuyla bugünkü Dow Jones ve Nasdaq endeksleri açılışta yüzde 10’a yakın düşüş yaşayınca, hisse alım satım işlemleri bir kez daha zorunlu olarak 15 dakikalığına durdu.

Fotoğraf: NASDAQ

Açılışta yüzde 10’a yakın düşüş nedeniyle otomatik olarak duran Wall Street’te 15 dakika sonra işlemler yeniden başladı. Düşüş oranı yüzde 10-11’e çıktı. Hisselerdeki bu sert düşüş, piyasaların 2008 finans krizinden bu yana gördüğü en karanlık dönemlerden birinin devamı niteliğinde.

Reklam

ABD Merkez Bankası Fed, pazar günü gösterge faizi düşürerek sıfıra yaklaştırdı ve piyasaları desteklemek için piyasaya verdiği likiditeyi artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in gösterge faizi ekonominin son olaylarla başa çıkabileceğine olan güven artana ve maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlama yoluna girilene dek sıfır seviyesi yakınında tutucağını belirtti.

Petrol 2016’dan sonra ilk defa 30 doların altını gördü

Paralel bir gelişme olarak ise Brent petrol varil fiyatı 30 doların altına düştü. Bugün yüzde 12’lik yeni bir düşüş yaşayan varil petrol fiyatı, Şubat 2016’dan beri ilk kez 30 doların altını gördü.

Brent petrolün varili yüzde 12 civarında düşerek 29.73 dolara kadar geriledi. Böylece fiyatlar 2016’dan beri ilk kez 30 doların altına geriledi.

Reklam

Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı ise yüzde 10 düşerek 28.45 dolara geriledi.