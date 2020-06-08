Wall Street ekonomide hızlı iyileşme umutlarıyla açılışta yükseldi

S&P 500 ve Dow Jones endeksi ABD istihdam verisinin beklenmedik şekilde iyileşmesinin ardından ABD ekonomisinin salgının en kötü kısmını atlattığı beklentisinin kuvvetlenmesine paralel olarak kazanımlarını artırdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dow Jones endeksi geçen haftaki kazanımlarının üzerine yüzde 1 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0.5 arttı.

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Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises, American Airlines, United Airlines Holdings de dahil olmak üzere hisseleri olumsuz etkilenen havayolları ve gemi turu şirketleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6 ile yüzde 13 arasında yükseldi.

Petrol ihraç eden ülkelerin üretim kesintisini uzatma kararının iyimserliği artırmasıyla Occidental Petroleum Corp , Devon Energy Corp, Marathon Oil Corp gibi enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artış kaydetti.