WADA üyeliğine seçilen bakanı yıpratacak atama: Dopingden dört yıl men cezası alan antrenöre önce af, sonra kadro

Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın, doping nedeniyle dört yıl men cezası alan bir antrenörün, federasyonda göreve gelen yeni yönetim tarafından affedilerek, kendisine kadro açıldığını öne sürdü.

‘Bakan Kılıç’ı yıpratacak bir atama’

‘Bakan’ı sırtından hançerleyen kim?’ başlıklı yazısında, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın, Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlatan Kızılyalın, şöyle devam etti: “Bakan Kılıç da o koltuğa hak ederek oturdu. WADA üyeliğinin gerekçesi; yasaklı madde kullanımı konusunda devraldığı enkazı, etik seviyeye çekişi. Dopinge bulaşana sıfır toleransla yaklaşması ve getirdiği ağır yaptırımlar… Anımsarsınız, Akif Çağatay Bey’den bir ve iki önceki dönemlerde doping almış başını gitmiş, neredeyse, “sıbyan mektebi” seviyesindeki çocuklar bile iğne-hap-hormonla haşır neşir hale gelmişti… Buraya kadar her şey güzel.”

Geçtiğimiz günlerde bir federasyonda Kılıç’ı yıpratacak bir antrenör ataması yapıldığını dile getiren Kızılyalın, “Branşın adını vermeyeceğim, ataması yapılan kişinin de ismi bende saklı. Ancak, tüm teşkilatı avucunun içi gibi bilen Genel Müdür Mehmet Baykan, bu yazıyı okuduktan sonra o ismi bulacaktır” diye yazdı.

‘Dört yıl men cezası aldı, Tahkim onayladı’

İsmini vermediği antrenörün, yurt dışında bir turnuvaya giderken Avrupa Birliği ülkelerinden birinde gümrük kontrolüne takıldığını ve çantasından ‘anabolic-streoid’ denen yasaklı maddelerin çıktığını anlatan Cumhuriyet yazarı, yazısını şöyle sürdürdü: “O Kuzey ülkesi Dingo’nun ahırı olmadığı için gözaltı yapılıyor, çünkü yasaklı ilacı ükeye sokmak suç. Olay duyulduktan sonra araya girenler, antrenör seviyesindeki bu ismin 1500 Avro civarında cezayla serbest kalmasını sağlıyor. Elbette, federasyon bu kusura göz yummuyor; basıyor 4 yıl meni, ardından da SGM Tahkimi, cezayı onaylıyor. Buraya kadar da her şey iyi…”

‘Sakıncalı arkadaşa kadro açıldı’

Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra federasyonda göreve gelen ve iktidar partisi AKP’nin gücünü arkasına alan yeni başkanın, antrenörün Tahkim tarafından onanan cezasını yeniden disipline taşıyıp affedilmesini sağladığını öne süren Kızılyalın, “İş burada da bitmiyor ve sakıncalı arkadaşa federasyon bir kadro açıyor, minicik sporcular, doping cezalısı kişiye emanet ediliyor, hem de devletin tesisinde! Sözün özü; skandalın katmerlisi!” dedi.