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Yaramazlara biraz batar!

Vurulunca yakayı ele verdi

Samsun’da, tabancayla bacağından vurularak yaralanan motosiklet tamircisi Yunus Emre Albayrak, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: DHA

E.K., H.S.’nin kullandığı motosikletle dün Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki motosiklet tamir atölyesine gitti ve Albayrak’a ateş etti. Albayrak bacağından vurularak yaralandı; şüpheliler kaçtı.

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Polis, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, tedaviye alınan Albayrak hakkında ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Tedavisinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Albayrak, işlemlerin ardından Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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