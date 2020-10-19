Vurularak ölen sekiz aylık hamile kadının bebeğini doktorlar kurtardı; o dört gün hayata tutunabildi

ABD’nin Chicago kentinde geçen hafta vurularak hayatını kaybeden hamile kadının, doktorların dünyaya getirmeyi başardığı bebeği dört günlükken yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: ABC (temsili)

Sekiz aylık hamile 35 yaşındaki Stacey Jones, evinin önünde vuruldu. Vücuduna iki kurşun isabet eden kadın hastanede hayatını kaybetti. Doktorlar bebeği kurtarmayı başardı. Dünyaya gelen erkek bebek yeni doğan yoğun bakım servisine alındı.

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Chicago polisi, bebeğin cumartesi günü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vurulduğu sırada evde uyuyan iki çocuğuna bir zarar gelmediği açıklanan Jones’un ölümüyle ilgili soruşturma açan polis, olayla ilgili bir kişinin sorgulanıp serbest bırakıldığını duyurdu.

Jones’un babası Tommy Baker, kızının iki yıl önce Tennessee’den Chicago’ya, yeni işi için taşındığını belirterek, “Benim kalbimi aldılar gibi hissediyorum” diyerek en kısa zamanda sorumluların yakalanmasını istediğini söyledi.