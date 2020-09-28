Vücudu dövmelerle kaplı anasınıfı öğretmeni görevinden alındı: Altı yaş altına ders veremeyecek

Fransa’da vücudu, yüzü ve dili dövmelerle kaplı, gözlerinin beyaz kısmı operasyonla siyaha dönüştürülmüş, anaokulunda çalışan bir öğretmen velinin, “Çocuğumu korkutuyor” şikayeti üzerine görevden alındı.

Fotoğraf: Reuters

35 yaşındaki Sylvain Helaine isimli öğretmen görevini sürdürüyor ancak bundan böyle altı yaş ve üzeri çocuklara öğretmenlik yapabilecek.

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Helaine, çocukların ilk gördükleri andaki şoku atlattıktan sonra onu dış görünüşünün ötesinde görebildiklerini belirtti.

“Bütün öğrencilerim ve velilerinin benimle arası her zaman iyi olmuştur çünkü temelde beni iyi tanıyorlar” diyen öğretmen dövmelerinin tamamının yapımı için yaklaşık 460 saat harcamış.

Helaine, “İnsanlar beni uzaktan gördüğünde en kötüsünü varsayıyor” diyor.

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Geçen eğitim öğretim yılında başkent Paris’teki Docteur Morere ilkokulunda anasınıfı öğretmenliği yaptığı sırada başka sınıftan üç yaşındaki bir öğrencinin velisi, çocuğunun Helaine’ı gördükten sonra kabuslar görmeye başladığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Birkaç ay sonra okul yönetiminin anasınıfı öğrencilerine eğitim veremeyeceğine dair kendisini bilgilendirdiğini belirten Helaine kararın çok üzücü olduğunu söyledi.

Eğitim müdürlüğünden bir sözcü, Helaine’ın görünüşünün altı yaşından küçük çocuklar için korkutucu olabileceğinden böyle bir karar alındığını belirtti.

İşini çok severek yaptığını vurgulayan Helaine, öğrencilerine normların dışındaki insanları kabul etmeleri gerektiğini göstermek istediğini ve belki bu sayede büyüdüklerinde daha açık fikirli ve ırkçılıktan uzak, homofobik olmayan yetişkinler olabileceğini anlattı.