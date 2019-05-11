Vücudu antibiyotiğe direnen öğrenciyi ‘virüs’le tedavi ettiler

Vücudu antibiyotiğe direnç gösterdiği için yıllardır tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle akciğerleri iflas eden ve nakil yapıldıktan sonra enfeksiyon farklı yerlerine yayılan Britanyalı Isabelle Holdaway, ‘genleriyle oynanmış bir virüs’le tedavi edildi.

Fotoğraf: Guardian

Guardian’daki habere göre 17 yaşındaki öğrenci Holdaway enfeksiyonu nedeniyle ölümden döndü, dokuz ay hastanede kaldı. Enfeksiyon antibiyotiğe yanıt vermeyince doktorları çareyi sadece belli bakteri türlerini hedef alan virüs türü olan ‘bakteriyofaj’la onu tedavi etme yoluna gitti.

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Britanyalı doktorlarla ABD’deki bir laboratuvarın ortak çalışmasıyla ‘deney aşamasındaki’ tedavi uygulanan Holdaway’in sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten annesi Jo Holdaway, “Bu tedavi uygulanabildiği için kızım çok şanslı. Tedavi bir mucize gibi” dedi.

Akciğerlerin balgamla tıkanmasına neden olan enfeksiyonlarla sonuçlanabilen kalıtsal hastalık kistik fibroziz hastası olan Isabelle Holdaway’in 2017’de akciğerleri iflas etti. Sekiz yıl süreyle tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle fonksiyonlarını yerine getiremeyen iki akciğere de nakli yapıldığını belirten doktoru Helen Spencer, “Enfeksiyonun yayılabileceğini biliyorduk ama nakil yapmaya mecburduk. Ve korktuğumuz başımıza geldi. Enfeksiyon karaciğere, deri üzerinden kol ve bacaklarına sıçradı” dedi.

Genç kızın iskelete döndüğünü belirten Spencer, çareyi alternatif bir tedavi yönteminde, enfeksiyonun sebebi olan bakteriyi öldüren ‘bakteriyofaj’ı antibiyotik olarak kullanmakta bulduklarını anlattı.