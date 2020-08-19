Vücudu alkol üreten adam dışkı nakliyle sağlığına kavuşturuldu

Gut fermantasyonu sendromu olarak bilinen nadir bir hastalık nedeniyle vücudu alkol üreten adam dışkı nakliyle sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: Reuters

Oto-mayalanma sendromu olarak da bilinen durumda, vücuda alınan karbonhidratları guttaki bakteriler alkole dönüştürüyor. Bu hasta nedenle alkol tüketmese yemek yediğinde alkol tüketmiş gibi sarhoş oluyor.

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Annals of Internal Medicine’da yayınlanan makaleye göre 47 yaşındaki Belçikalı adam teşhis konmadan önce uzun süre işe yaramayan tedaviler gördü. Kanındaki alkol seviyesi yasal limitin iki katı olmasın rağmen günlerdir alkol tüketmeyen adamın sonunda gut fermantasyonu sendromu yaşadığı ortaya çıktı.

Doktorlar önce mantar önleyici ilaçlar ve düşük karbonhidratlı diyet tedavisi denedi. Ancak bu yöntemler işe yaramadı. Durumu o kadar kötüleşti ki karısı nefesinden alkol kokusu alabiliyordu.

Polis çevirmesinde alkollü araç kullanmaktan ceza yiyince hasta doktorlarının tavsiyesiyle daha radikal bir tedavi yöntemi denemeye karar verdi: Fekal mikrobiyota nakli, daha anlaşılır deyişiyle dışkı nakli. Numune 22 yaşındaki kızından alınan adama yapılan nakil işe yaradı. Hayatı normale dönen adam ehliyetini de geri aldı. Şimdi kendi istediği zaman alkol tüketip sarhoş olabiliyor.

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Makalenin yazarı doktorlar gut fermantasyonu sendromunda standart tedavilere direnç gösterilmesi durumunda bu yöntemin uygulanabileceğini belirtti.