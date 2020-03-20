Volvo geçici olarak ABD ve İsveç’teki fabrikalarını kapatacak

Otomobil üreticisi Volvo, yeni tip corona virüsü salgınının daha da yayılmasını önlemek için İsveç, ABD ve Belçika’daki fabrikalarında üretimi bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Fotoğraf. Reuters

Volvo, salgının yavaşladığı Çin’de üretime tekrar başlamıştı.

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Şirketin açıklamasına göre Volvo’nun İsveç’teki Torslanda, Skovde ve Olofstrom fabrikaları ve ABD’deki Güney Carolina fabrikası 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak. Şirketin Belçika’nın Gent şehrindeki fabrikası geçici olarak kapatılmıştı.

Volvo Car Group’un CEO’su Hakan Samuelsson şöyle konuştu: “Bizi en çok ilgilendiren şey çalışanlarımızın sağlığı ve işletmemizin geleceği. Bana kalırsa ekonomimiz için bitmek bilmeyen gayretsizce tedbirler almak yerine köklü bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen de salgın nedeniyle Avrupa’da üretime ara vereceğini duyurmuştu.