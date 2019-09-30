Volkswagen’in Türkiye’de fabrika planına AB uyumu ve demokrasi itirazı

14 Mart’ta Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerini askıya alan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi bir grup parlamenter, Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yeni fabrikasını Türkiye’de kurma planlarına karşı AB Komisyonu’nu harekete geçmeye çağırdı. AP’deki farklı siyasi gruplara üye yedi parlamenterin yaptığı başvuruda, Volkswagen’in Türkiye’de kurmayı planladığı otomobil fabrikasının devlet teşvikleriyle ilgili AB kurallarına uygunluğunun incelenmesi talep edildi.

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DW Türkçe’nin haberine göre, başvuru dilekçesinde imzası bulunan parlamenterlerden Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer, şunları söyledi: “Fabrika için yapılan yer seçiminde Türk devletinin bütçesinden 40 bin araçlık garanti ile 400 milyon euroluk cömert teşviğin belirleyici olduğu görülmektedir. Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde AB pazarına serbest erişim karşılığında, devlet teşvikleri ile ilgili AB düzenlemelerine uyma taahhüdünde bulunmuş, ancak yasalarını bu alanda hâlâ AB hukukuna uyarlamamıştır. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimi altında hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü ve demokrasi alanlarında giderek daha da kötüleşen durum göz önüne alındığında, Volkswagen yönetiminin kararı ciddi endişeye yol açmaktadır.”