Volkswagen’in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre karı yüzde 81.4 azaldı.

Fotoğraf: Reuters

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran VW Grubu’nun, geçen yıl ocak-mart döneminde 60 milyar avro (yaklaşık 455 milyar lira) olan satış geliri, bu yılın aynı döneminde yüzde 8.3 azalışla 55.1 milyar avroya (yaklaşık 415 milyar lira) indi.

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Şirketin karı da özel kalemler hariç yüzde 81.4 azalışla 900 milyon avro (yaklaşık 7 milyar lira) oldu.

Bütün yıl için faaliyet karının pozitif olacağını duyuran VW Grubu, ilk çeyrekte araç teslimatının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 2 milyona gerilediğini açıkladı.

Volkswagen Finans ve Mali İşler Müdürü Frank Witter, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Küresel Covid-19 salgını ilk çeyrekte işlerimizi önemli ölçüde etkiledi. Maliyetleri düşürmek ve likidite sağlamak için çok sayıda önlem aldık ve finansal olarak sağlam bir şekilde kalmaya devam ediyoruz… Volkswagen Grubu, benzeri görülmemiş krizi, odaklanarak ve kararlılıkla yönetmeye çalışıyor.”