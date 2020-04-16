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Yaramazlara biraz batar!

Volkswagen’in ilk çeyrek karı yüzde 81 düştü; yıllık görünüm raporundan vazgeçildi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ilk çeyrekte karının yüzde 81 azalmasının ardından 2020 yılı için öngörü raporunu iptal ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin karı 4.84 milyar avrodan 900 milyon avroya gerilerken, satış kazancının da 2019’un ilk çeyreğindeki yüzde 8.1’den yüzde 1.6’ya düşmesi bekleniyor.

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Şirketten yapılan açıklamada, yıllık görünüm çalışmalarının ‘artık mümkün olmadığı’ kaydedildi.

Şirket ilk çeyrek geliri olarak 55 milyar avro bekliyor. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 60.01 milyar avroydu.

Volkswagen’in ilk çeyrek sonuçlarının tamamını 29 Nisan’da açıklaması bekleniyor.

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