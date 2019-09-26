Volkswagen yöneticisi: Türkiye ile görüşmeler tamamlanmak üzere

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Türkiye’de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada “Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere” diyen Volkswagen’in üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

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Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar avrodan (6 milyar 19 milyon lira) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor.

Kaynaklar kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirtti.

Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratabilir.

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Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa’da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan’ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.