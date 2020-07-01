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Yaramazlara biraz batar!

Volkswagen Türkiye’deki yatırım planını durdurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Manisa’da planladığı fabrika yatırımını durdurma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Volkswagen, Almanya’da otomobil sektörü yayını olan Automobilwoche’de yer alan haberin ardından kararını teyit etti.

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Türk yetkililer, Volkswagen’in corona virüsü belirsizliği ve global ekonomik büyümede beklenen yavaşlama nedeniyle Türkiye’de planladığı fabrika yatırımını durdurma kararı aldığını ifade etti.

Geçen yıl ekim ayında Manisa’da fabrika kurmak için Türkiye’de şirket kuran Volkswagen, yatırım kararını Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı askeri harekata gelen uluslararası tepki nedeniyle askıya almıştı.

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