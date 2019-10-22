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Yaramazlara biraz batar!

Volkswagen Türkiye planını askıya aldı, alternatifleri şu anda değerlendirmiyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann, Volkswagen’in Türkiye’ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerlerin şu anda değerlendirilmediğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Volkswagen 15 Ekim’deki açıklamasında Suriye’deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye’de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

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Tostmann, “Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz” dedi.

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