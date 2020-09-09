Volkswagen, Nazi posterleri asan bayisiyle ilişiğini kesti

Volkswagen, Meksika’da Nazi sembolleri kullanan bayisiyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Başkent Mexico City’de bir VW bayisinde Nazi askerlerinin ve svastika bayraklarının bulunduğu tanıtım amaçlı Beetle posterleri asılmıştı.

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Alman otomobil üreticisi, Volkswagen’le bağlantılı tesislerde, bu görüntülerin yer almasını kesinlikle onaylamadığını belirtti.

Volkswagen, Yahudi insan hakları örgütü Simon Wiesenthal Center’dan ‘hızla tepki gösterdiği için’ övgü aldı.

‘Halkın arabası’ olarak tasarlanmıştı

Beetle, Nazi lideri Adolf Hitler’in rejimi sırasında, Ferdinand Porsche tarafından ‘halkın arabası’ olarak tasarlandı. Volkswagen başta, Nazi partisinin işçi örgütü Alman Emek Cephesi tarafından, devletin yönettiği bir halk arabası şirketi olarak kurulmuştu.

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Tüm zamanların en çok satan beş arabasından Beetle’ın tasarım planları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, müttefik devletlerden birçok araba üreticisine sunulsa da tümü arabayı reddetti. Bir İngiliz Subayı Ivan Hirst, Wolfsburg’da üretimine devam edilecek arabanın geleceğini güvence altına aldı. Fabrikayı yıkmakla görevlendirilen Hirst, tasarımları gördükten sonra, askeri üstlerini aracın uygun maliyetli ve kolay üretilebilir olduğuna dair ikna edip on binlerce sipariş aldı.