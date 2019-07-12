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Yaramazlara biraz batar!

Volkswagen: Fabrikayla ilgili nihai karar henüz alınmadı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in denetim kurulu sözcüsü Bulgaristan veya Türkiye’de olabileceğine ilişkin haberler çıkan yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Alman dergisi Automobilwoche, bu açıklamadan kısa bir süre önce Volkswagen’in İzmir’de fabrika kurmayı planladığını bildirmiş, Reuters International haberi “Wolkswagen Türkiye’de yeni fabrika kuruyor” başlığıyla vermişti.

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Mart ayında ise ekonomik gelişmelerden dolayı Türkiye’nin yeni fabrikanın inşası için artık aday olarak değerlendirilmediğine ilişkin haberler çıkmıştı.

Volkswagen’in Türkiye yetkili satıcısı olan Doğuş Oto hisseleri, derginin haberinin ardından 6.07 seviyelerine kadar yükselmiş ve hisselerle ilgili devre kesici uygulaması devreye girmişti. Volkswagen Denetim Kurulu sözcüsünin yaptığı açıklamanın ardından ise saat 11:05’te yüzde 6.99 primle 5.81 seviyesine geriledi.

Automobilwoche’nin kaynak göstermediği haberinde Volkswagen Denetim Kurulu’nun İzmir yakınlarında bir fabrika kurma kararı verdiği ve Volkswagen’in iştiraki Skoda’nın burada üretilecek markalardan biri olacağı belirtilmişti.

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Çek gazetesi Hospodarske Noviny nisan ayında, Skoda’nın planlanan yeni fabrika için Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapacağını bildirmişti.

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